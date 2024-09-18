Усик о задержании в аэропорту Кракова: Произошло недоразумение
Боксер Александр Усик сообщил, что в аэропорту Кракова, где его задержали, произошло недоразумение и поблагодарил украинских дипломатов за поддержку, сообщает Украинская правда.
"Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро решилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку.
И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности несмотря на рост, вес, размах рук и регалии. Слава Богу за все", – написал он в Instagram.
Напомним, чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика задержала полиция в аэропорту Кракова вечером 17 сентября.
После полуночи президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Усиком и сообщил, что его отпустили.