Усик про затримання в аеропорту Кракова: Сталося непорозуміння

Боксер Олександр Усик повідомив, що в аеропорту Кракова, де його затримали, сталося непорозуміння та подякував українським дипломатам за підтримку, повідомляє Українська правда.

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку.

І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу за все" , – написав він в Instagram

Нагадаємо, чемпіона світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика затримала поліція в аеропорту Кракова ввечері 17 вересня.

Після опівночі президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Усиком та повідомив, що його відпустили.