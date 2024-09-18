Россияне атаковали "Шахедами" энергетические объекты в Сумах
Ночью 18 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами" энергетические объекты города Сумы, продолжается ликвидация последствий удара, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА в Telegram.
По предварительным данным, люди не пострадали.
"Проводится ликвидация последствий вражеского удара. Спасибо нашим энергетикам за оперативную и слаженную работу.
Вследствие вражеских атак энергосистема области работает в напряженном режиме".
Потребителей просят уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.
Также в ОВА добавили, что Силы противовоздушной обороны Сумщины сбили над областью 16 вражеских "Шахедов".
Предыстория:
- Вечером 17 сентября российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины. В Сумах слышали взрывы.
- На Киевщине работала ПВО.
- Также взрывы прогремели в Кропивницком.