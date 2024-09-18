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Россияне атаковали "Шахедами" энергетические объекты в Сумах

Россияне атаковали "Шахедами" энергетические объекты в Сумах
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ночью 18 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами" энергетические объекты города Сумы, продолжается ликвидация последствий удара, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА в Telegram.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"Проводится ликвидация последствий вражеского удара. Спасибо нашим энергетикам за оперативную и слаженную работу.
Вследствие вражеских атак энергосистема области работает в напряженном режиме".

Потребителей просят уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.

Также в ОВА добавили, что Силы противовоздушной обороны Сумщины сбили над областью 16 вражеских "Шахедов".

Предыстория:

  • Вечером 17 сентября российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины. В Сумах слышали взрывы.
  • На Киевщине работала ПВО.
  • Также взрывы прогремели в Кропивницком.

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