Россияне атаковали "Шахедами" энергетические объекты в Сумах

Ночью 18 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами" энергетические объекты города Сумы, продолжается ликвидация последствий удара, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА в Telegram.

По предварительным данным, люди не пострадали.

"Проводится ликвидация последствий вражеского удара. Спасибо нашим энергетикам за оперативную и слаженную работу.

Вследствие вражеских атак энергосистема области работает в напряженном режиме".

Потребителей просят уменьшить потребление электроэнергии, особенно в пиковые часы.

Также в ОВА добавили, что Силы противовоздушной обороны Сумщины сбили над областью 16 вражеских "Шахедов".

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