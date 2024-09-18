Росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об'єкти у Сумах
Уночі 18 вересня російські окупанти атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міста Суми, триває ліквідація наслідків удару, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Сумська ОВА у Telegram.
За попередніми даними, люди не постраждали.
"Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. Дякуємо нашим енергетикам за оперативну та злагоджену роботу. Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі".
Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години.
Також в ОВА додали, що Сили протиповітряної оборони Сумщини збили над областю 16 ворожих "Шахедів".
Передісторія:
- Увечері 17 вересня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України. У Сумах чули вибухи.
- На Київщині працювала ППО.
- Також вибухи пролунали у Кропивницькому.