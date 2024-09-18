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Росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об'єкти у Сумах

Росіяни атакували "Шахедами" енергетичні об'єкти у Сумах
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Уночі 18 вересня російські окупанти атакували "Шахедами" енергетичні об’єкти міста Суми, триває ліквідація наслідків удару, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Сумська ОВА у Telegram.

За попередніми даними, люди не постраждали.

"Проводиться ліквідація наслідків ворожого удару. Дякуємо нашим енергетикам за оперативну та злагоджену роботу. Внаслідок ворожих атак енергосистема області працює в напруженому режимі".

Споживачів просять зменшити споживання електроенергії, особливо у пікові години.

Також в ОВА додали, що Сили протиповітряної оборони Сумщини збили над областю 16 ворожих "Шахедів".

Передісторія:

  • Увечері 17 вересня російські війська запустили ударні БпЛА на територію України. У Сумах чули вибухи.
  • На Київщині працювала ППО.
  • Також вибухи пролунали у Кропивницькому.

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