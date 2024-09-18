Генштаб: На фронте почти 200 столкновений, половина из них – под Покровском и Курахово

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 194 боевых столкновений. Более половины из них произошли на Покровском и Кураховском направлениях – 51 и 49 боев соответственно.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 18 сентября.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением четырех ракет, а также 72 авиаудара, в том числе сбросил 120 КАБ. Кроме этого, совершил 4800 обстрелов, из них 154 – из реактивных систем залпового огня.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Тимофеевка, Сеньково, Осиново, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Богуславка Харьковской области; Твердохлебное Луганской области; Часов Яр, Краматорск, Дружба, Щербиновка, Петровка, Елизаветовка, Константиновка, Курахово Донецкой области; Вербовое в Запорожье.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили одну систему залпового огня, три пункта управления и полевой состав боеприпасов оккупанта.

На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

При поддержке авиации противника на Купянском направлении в сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.

На лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.

На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку от Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 49 атак в направлении Цукуриного, Желаемого Первого, Горняка, Екатериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть атак наших позиций недалеко от Угледара и Новоукраинки.

Неспокойно было на Гуляйпольском направлении, здесь противник совершил два безуспешных наступления в районе населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло восемь безуспешных для врага боевых столкновений недалеко от Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков.

На Приднепровском направлении четыре попытки врага захватить наши позиции успеха не имели. Потери позиций не допущены.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.