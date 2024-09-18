Рост экономики Украины в августе ускорился: что стало причиной

Рост экономики Украины в августе 2024 ускорился до 3,5% [±1%]. За восемь месяцев этого года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% [±1%] по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Минэкономики.

"Основной вклад в рост экономики добавила промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу. Также впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения. Это обусловлено минимальными. "веерными" отключениями электроэнергии в течение месяца", - сказала первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, динамика роста экономики за первые восемь месяцев 2024 года на уровне 3,9% сейчас соответствует обновленному правительственному прогнозу. Рост реального ВВП по итогам 2024 года ожидается на уровне 3,5%.

Свириденко отметила, что в августе положительные тенденции промышленности сформировались благодаря стабильному доступу предприятий к электроэнергии.

Падение объемов производства в сельском хозяйстве повлекло за собой меньшие объемы урожая яровых культур по сравнению с прошлым годом. На это повлияли погодные условия в период вегетации и созревания растений. В то же время, дефицит квалифицированных специалистов негативно влияет на ожидания бизнеса и сдерживает их экономическую активность, сообщили в пресс-службе министерства.

Минимальный рост летом из-за дефицита электроэнергии

Напомним, по данным Госстата, в первом квартале 2024 года экономика Украины выросла на 6,5%.

Экономика Украины затормозила во втором квартале 2024 из-за отключения света. В мае 2024 года ВВП Украины вырос на 3,7%, в июне 1,6%, в июле на 2,7%.

Поэтому Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

Кроме того, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.