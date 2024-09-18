В Кропивницком в результате российских обстрелов погиб и ранен – ОВА

В Кропивницком в результате российской атаки погиб мужчина, травмированная женщина. Об этом сообщает начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает Укринформ.

"В результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар" , - говорится в сообщении.

Райкович сообщил об одном погибшем.

Легкие ранения получила 90-летняя женщина, которой медики оказали помощь на месте.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении беспилотников восточнее Кропивницкого.