У Кропивницькому внаслідок російського обстрілу є загиблий та поранена – ОВА
У Кропивницькому внаслідок російської атаки загинув чоловік, травмована жінка. Про це інформує начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, повідомляє Укрінформ.
"Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа", - йдеться у повідомленні.
Райкович повідомив про одного загиблого.
Легкі поранення також отримала 90-річна жінка, якій медики надали допомогу на місці.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників східніше Кропивницького.