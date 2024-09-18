У Кропивницькому внаслідок російського обстрілу є загиблий та поранена – ОВА

У Кропивницькому внаслідок російської атаки загинув чоловік, травмована жінка. Про це інформує начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, повідомляє Укрінформ.

"Внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа" , - йдеться у повідомленні.

Райкович повідомив про одного загиблого.

Легкі поранення також отримала 90-річна жінка, якій медики надали допомогу на місці.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників східніше Кропивницького.