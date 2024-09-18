Швейцария проведет конференцию по разминированию в Украине

Швейцария проведет конференцию по противоминной деятельности в Украине (UMAC2024) 17 и 18 октября в Лозанне, совместно с украинской стороной. Основная цель мероприятия - подчеркнуть важность гуманитарного разминирования для восстановления Украины после войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Swissinfo.

Как заявило Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA), разминирование критически важно для достижения справедливого и прочного мира в Украине. На конференции будут присутствовать представители иностранных правительств, международных организаций, гражданского общества и партнеры Швейцарии и Украины по гуманитарному разминированию.

Конференция UMAC2024 сосредоточится на интересах гражданского населения и рассмотрит, как инновации могут повысить эффективность и безопасность разминирования. Швейцарию на мероприятии представят президент Швейцарской Конфедерации 2024 года, глава Минобороны Виола Амхерд и министр иностранных дел Иньяцио Кассис.

По данным швейцарского правительства, около четверти территории Украины заражено минами и неразорвавшимися боеприпасами. В 2023 году Федеральный совет Швейцарии утвердил четырехлетний план помощи Украине в области гуманитарного разминирования на сумму 100 млн швейцарских франков (118 млн долларов).

Кроме того, Швейцария реализует программу помощи пострадавшим от мин людям и фермерам, лишившимся возможности обрабатывать свои земли из-за минной опасности.

Разминирование в Украине

В результате полномасштабного вторжения России значительные территории Украины были заминированы, однако государственные службы постепенно проводят работы по их разминированию.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что на данный момент около 30% специалистов по разминированию составляют женщины, и правительство планирует увеличить их участие в этой области.

Кроме того, Европейский Союз запускает новую гуманитарную программу по разминированию Украины, выделив на эти цели 2 миллиона евро.