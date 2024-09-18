Экс-глава МИД Польши раскритиковал политику правительства Туска в отношении Украины

Министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах Яцек Чапутович раскритиковал политику правительства Дональда Туска в отношении Украины, назвав ее "политикой гиены", сообщает Европейская правда.

Колонка Чапутовича, ныне профессора университета Варшавы, вышла в издании Rzeczpospolita под заголовком "Политика гиены чувствует себя хорошо".

"Когда год назад я описывал внешнюю политику "ПиС" в отношении Украины и темы Волыни как "политику гиены", я не ожидал, что при новом правительстве она получит статус государственной политики. То, что раньше было позорным, стало якобы проявлением политического реализма", – заявил экс-глава МИД Польши.

Чапутович отметил, что если раньше заявления были на уровне заместителя министра иностранных дел, то теперь от самого премьера Туска и вице-премьера Косиняка-Камыша прозвучали заявления, что без решения исторических споров с Польшей Украина может иметь проблемы со вступлением в ЕС.

Экс-министр пояснил, что под "политикой гиены" подразумевает попытки воспользоваться уязвимым положением оппонента для достижения своей цели. Он напомнил события 1938 года, когда Польша на фоне Мюнхенского соглашения заставила Чехословакию уступить Заолжье, а через год сама подверглась нападению нацистской Германии.

"Действия гиены могут дать преимущество медведю – давайте надеяться, что нам не придется столкнуться с ним лицом к лицу, и молиться, чтобы другие не применили такую политику к нам", – упрекнул Чапутович.

Яцек Чапутович вступился за уже экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, отметив, что его высказывание – вызвавшее шквал критики в Польше – было неудачным, однако тогда же он сказал, что Украина готова дать разрешение на эксгумации, и что в целом Кулеба как министр был открытым к диалогу с Варшавой и пытался акцентировать на том, что объединяет обе страны.

"Украина ожидает, что Польша будет применять принцип взаимности и уважать могилы украинцев. Разве в таких ожиданиях есть что-то осуждающее? Можно ли оправдывать разрушение украинских захоронений преступлениями воинов УПА на Волыни?" – спрашивает Чапутович.

Он напомнил, что главное требование Украины хорошо известно – восстановить в полном объеме разрушенный монумент украинским воинам в Монастыре, включая перечень имен, о котором во время реконструкции "забыли".

Чапутович напомнил, что на Северном кладбище в Варшаве есть участок с захоронениями немецких военных, где указаны их имена, и в этом контексте было бы странно отказывать Украине в праве добиваться этого для своих воинов.