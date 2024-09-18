Украинскиие дроны атаковали склад Минобороны РФ в российском Торопце - источник

В ночь на 18 сентября дроны СБУ, ГУР и ССО успешно атаковали большой склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в российском населенном пункте Торопец Тверской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в СБУ.

По словам источника, на складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Пожар охватил участок шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

відео з російського Торопця, де зацвіла "бавовна" Сил оборони... pic.twitter.com/6Rhr5Rah6H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024

"СБУ вместе с собратьями из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах России, которые работают на войну против Украины".