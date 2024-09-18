Українські дрони атакували склад Міноборони РФ у російському Торопці - джерело

В ніч на 18 вересня дрони СБУ, ГУР та ССО успішно атакували великий склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у російському населеному пункті Торопець Тверської області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив співрозмовник УП в СБУ

За словами джерела, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів українських дронів розпочалася надзвичайно потужна детонація. Пожежа охопила ділянку шириною 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

відео з російського Торопця, де зацвіла "бавовна" Сил оборони... pic.twitter.com/6Rhr5Rah6H — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 18, 2024

"СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України".