Взрывы пейджеров в Ливане: что известно об операции против "Хезболлы"

На юге Ливана 17 сентября одновременно взорвалось несколько сот пейджеров, находившихся в распоряжении группировки "Хезболла", сообщает РБК-Украина.

Что известно об этом инциденте и как на него реагируют в мире – в материале.

Как принималось решение

17 сентября в Ливане одновременно взорвались сотни пейджеров, которыми пользовались боевики группировки "Хезболла". В результате подрыва погибли по меньшей мере 9 человек и более 2800 получили ранения.

Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе совещаний по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, высокопоставленных членов его кабинета и глав служб безопасности. При этом Израиль не проинформировал США перед операцией, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

Источник также сообщил, что Израиль провел операцию, чтобы вывести борьбу с "Хезболлой" на новый уровень, пытаясь при этом не допустить эскалации до уровня полномасштабной войны. Операция якобы была направлена на подрыв доверия к "Хезболле" и создание в рядах группировки ощущения, что она полностью пронизана агентами.

По данным Al-Monitor, Израиль совершил атаку после того, как разведка собрала информацию о том, что двое членов "Хезболлы" заметили, что пейджеры сломаны. Высокопоставленные источники в разведке страны региона сообщили, что решение о проведении сделки было "вынужденным".

Как могли быть взорваны пейджеры

Как отмечает Reuters, взорванные пейджеры были современными и недавно закупленными. Тайваньский производитель устройств Apollo опубликовал заявление, из которого следует, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры изготовлены под торговой маркой Apollo, но европейским субподрядчиком.

The New York Times со ссылкой на два источника пишет, что взрывной материал, весом всего 1-2 унции (1 унция – 28,34 – ред.) был имплантирован рядом с батареей каждого пейджера. Также был встроен переключатель, который можно было включить дистанционно, чтобы взорвать взрывчатку.

В 15:30 в Ливане пейджеры получили сообщение, якобы поступившее от руководства "Хезболлы", которое активировало взрывчатку. Устройства были запрограммированы на звуковые сигналы в течение нескольких секунд до взрыва.

В истории Израиля уже были случаи, когда применялся схожий метод ликвидации. В частности, израильские спецслужбы успешно уничтожали террориста, заложив 50 граммов взрывчатки в телефонную трубку.

Наиболее вероятно, что взрывчатка была установлена в пейджеры на этапе их производства, со ссылкой на нескольких опрошенных экспертов по кибербезопасности отмечает издание The Stack, специализирующееся на IT-технологиях.

Установка взрывчатки в масштабе тысяч устройств представляет собой потенциально чрезвычайно сложную задачу, ведь для этого требуется перехват цепочки поставок. Но другие способы подрыва, как например, перегрев батарей, еще сложнее.

В июле Reuters сообщало, что, пытаясь избежать рисков в сфере кибербезопасности, "Хезболла" прибегла к широкому использованию личных курьеров и пейджеров. По словам трех источников агентства, группировка также использовала "частную сеть фиксированной связи, созданную в начале 2000-х годов". Если бы пейджеры были начинены взрывчаткой, эта сеть могла быть скомпрометирована для доставки детонационного сигнала.

Реакция на атаки

После взрывов "Хезболла" обвинила Израиль в нападениях и объявила, что находится "на самом высоком уровне готовности защитить Ливан и его народ". Также группировка пообещала отплатить Израилю.

Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи решительно осудил нападения на граждан Ливана во время взрывов пейджеров, назвав это "террористической акцией Израиля". Иран также выразил готовность оказать помощь для лечения пострадавших или переправить их в Тегеран.

Министр обороны США Ллойд Остин позвонил по телефону своему израильскому визави Йоаву Галанту после взрыва пейджеров. Ни Пентагон, ни офис Галланта не предоставили подробности звонка.

"Насколько мне известно, США к этому вообще не имеют отношения" , – заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он отказался сказать, обсуждали ли Остин и Галлант взрывы в Ливане, но повторил, что официальные лица США постоянно настаивали на деэскалации.

Вскоре после возможной атаки Нетаньяху и Галлант собрались в штаб-квартире министерства обороны Израиля для консультаций с руководителями различных ведомств безопасности. Позже вечером к консультациям присоединились министр иностранных дел Израэль Кац и министр стратегического планирования Рон Дермер, сообщает Haaretz.

Параллельно начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Галеви провел в понедельник вечером консультации по безопасности со всеми командующими военных подразделений "с акцентом на готовности к наступательным действиям и обороне по всем направлениям".

В ЦАХАЛ заявили, что нет особых инструкций от командования тыла, но призвали общественность быть внимательными и предположили, что ситуация может быть нестабильной.

Напомним, с октября 2023 года "Хезболла" регулярно обстреливает север Израиля. В то же время, Израиль спорадически отвечает точечными ликвидациями лидеров группировки и уничтожением ракетных пусковых установок.

При написании материала использовались публичные заявления "Хезболла", израильских, иранских политиков, публикации The New York Times, The Stack, Al-Monitor, Reuters, Haaretz и Times of Israel.