Вибухи пейджерів у Лівані: що відомо про операцію проти "Хезболли"

На півдні Лівану 17 вересня одночасно вибухнуло декілька сотень пейджерів, які були у розпорядженні угруповання "Хезболла", повідомляє РБК-Україна.

Що відомо про цей інцидент та як на нього реагують у світі – в матеріалi. 

Як ухвалювалося рішення

17 вересня в Лівані одночасно вибухнули сотні пейджерів, якими користувалися бойовики угруповання "Хезболла". Внаслідок підриву загинуло щонайменше 9 осіб та понад 2800 отримали поранення.

Операцію було схвалено раніше цього тижня в ході нарад з питань безпеки за участі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, високопоставлених членів його кабінету та голів служб безпеки. При цьому Ізраїль не поінформував США перед операцією, повідомляє Axios з посиланням на двох американських чиновників.

Джерело видання також повідомило, що Ізраїль провів операцію, щоб вивести боротьбу з "Хезболлою" на новий рівень, намагаючись при цьому не допустити ескалації до рівня повномасштабної війни. Операція нібито була спрямована на підрив довіри до "Хезболли" та створення у лавах угруповання відчуття, що вона повністю пронизана агентами.

За даними Al-Monitor, Ізраїль здійснив атаку після того, як розвідка зібрала інформацію про те, що двоє членів "Хезболли" помітили, що пейджери зламані. Високопоставлені джерела в розвідці країни регіону повідомили, що рішення про проведення операції було "вимушеним".

Як могли бути підірвані пейджери

Як зазначає Reuters, підірвані пейджери були сучасними, і нещодавно закупленими. Тайванський виробник пристроїв Apollo опублікував заяву, з якої випливає, що пейджери, які вибухнули в Лівані, виготовлені під торговою маркою Apollo, але європейським субпідрядником.

The New York Times з посиланням на два джерела пише, що вибуховий матеріал, вагою всього 1-2 унції (1 унція - 28,34 - ред.) був імплантований поруч з батареєю кожного пейджера. Також був вбудований перемикач, який можна було ввімкнути дистанційно, щоб підірвати вибухівку.

О 15:30 у Лівані пейджери отримали повідомлення, яке, нібито, надійшло від керівництва "Хезболли", яке активувало вибухівку. Пристрої були запрограмовані на звукові сигнали протягом кількох секунд перед вибухом.

В історії Ізраїлю вже були випадки, коли застосовувався схожий метод ліквідації. Зокрема, ізраїльські спецслужби успішно знищували терориста, заклавши 50 грам вибухівки у телефонну трубку.

Найбільш імовірно, що вибухівка була встановлена у пейджери на етапі їх виробництва, з посиланням на кількох опитаних експертів з кібербезпеки зазначає видання The Stack, що спеціалізується на IT-технологіях.

Встановлення вибухівки в масштабі тисяч пристроїв являє собою потенційно надзвичайно складне завдання, адже для цього потрібне перехоплення ланцюжка постачань. Але інші способи підриву, як наприклад, перегрівання батарей, є ще складнішими.

У липні Reuters повідомляло, що, намагаючись уникнути ризиків у сфері кібербезпеки, "Хезболла" вдалася до широкого використання особистих кур’єрів і пейджерів. За словами трьох джерел агентства, угруповання також використовувало "приватну мережу фіксованого зв'язку, створену на початку 2000-х років". Якби пейджери були начинені вибухівкою, ця мережа потенційно могла бути скомпрометована для доставки детонаційного сигналу.

Реакція на атаки

Після вибухів "Хезболла" звинуватила Ізраїль у нападах та оголосила, що перебуває "на найвищому рівні готовності захистити Ліван і його народ". Також угруповання пообіцяло відплатити Ізраїлю.

Міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі рішуче засудив напади на громадян Лівану під час одночасних вибухів пейджерів, назвавши це "терористичною акцією Ізраїлю". Іран також висловив готовність надати допомогу для лікування постраждалих або переправити їх до Тегерана.

Міністр оборони США Ллойд Остін зателефонував своєму ізраїльському візаві Йоаву Галанту після вибуху пейджерів. Ні Пентагон, ні офіс Галланта не надали подробиць щодо дзвінка.

"Наскільки мені відомо, США до цього взагалі не причетні" , – заявив журналістам прес-секретар Пентагону Патрік Райдер.

Він відмовився сказати, чи обговорювали Остін і Галлант вибухи в Лівані, але повторив, що офіційні особи США постійно наполягали на деескалації.

Незабаром після ймовірної атаки Нетаньяху та Галлант зібралися в штаб-квартирі міністерства оборони Ізраїлю для консультацій з керівниками різних відомств безпеки. Пізніше ввечері до консультацій приєдналися міністр закордонних справ Ізраель Кац і міністр стратегічного планування Рон Дермер, повідомляє Haaretz.

Паралельно начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві провів у понеділок ввечері консультації з питань безпеки з усіма командувачами військових підрозділів "з наголосом на готовності до наступальних дій і оборони на всіх напрямках".

У ЦАХАЛ заявили, що немає особливих інструкцій від командування тилу, але закликали громадськість бути пильними та припустили, що ситуація може бути нестабільною.

Нагадаємо, з жовтня 2023 року "Хезболла" регулярно обстрілює північ Ізраїлю. Водночас Ізраїль спорадично відповідає точковими ліквідаціями лідерів угруповання та знищенням ракетних пускових установок.

При написанні матеріалу використовувались публічні заяви "Хезболли", израїльських, иранських політиків, публікації The New York Times, The Stack, Al-Monitor, Reuters, Haaretz та Times of Israel.