В Турции банки начали блокировать платежи из России в страны ЕС – СМИ

Банки Турции начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Укринформ.

Три источника из числа импортеров и посредников рассказали, что в прошлый раз похожая ситуация наблюдалась в начале года. Тогда турецкие банки, как и кредитные организации других «дружественных» стран опасались вторичных санкций США за работу с российскими компаниями. Однако постепенно транзакции возобновились.

Летом проблемы с транзитными платежами через Турцию возникли снова.

Европейские банки время от времени начали отказываться принимать в турецкую плату за товары в пользу поставщиков российского бизнеса, говорит один из импортеров. Другой собеседник подтверждает это: при попытке заплатить за товар через Турцию поставщик из Болгарии попросил его перевести деньги через «нормальную» страну.

Усиленное внимание европейских кредитных организаций привело к тому, что в начале сентября турецкие банки уже начали отказывать в проведении транзитных платежей. По словам источника, даже предоставление банку дополнительных документов по поставкам не решает проблему.

В Турции обычно было 2-3 банка, которые охотно производили платежи за российские товары в другие страны, но в последнее время усложнилась работа даже с ними, подтверждает партнер юрфирмы FTL Advisers Игорь Кузнец. По его словам, в большинстве своем сложности возникают при оплате в долларах и евро, но теперь также тяжело проходят платежи в юанях.

Причина может быть в том, что турецкие банки стали больше опасаться санкций или их банки-корреспонденты теперь предъявляют повышенные требования к платежам из Турции, считает Кузнец.

При этом формально не проводящий транзитные платежи турецкий госбанк Emlak Katılım на фоне отказа других кредитных организаций от таких операций ввел за них дополнительную комиссию, рассказал собеседник журналистов. Он не назвал размер комиссии, но отметил, что позволить ее себе могут только крупные компании.

Как сообщалось, ситуация с платежами из России в «дружественные» страны резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, разрешающий американскому Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь санкционированным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному. комплекса. После этого банки Турции, Китая, ОАЭ и других стран стали отказаться от приема платежей из России.