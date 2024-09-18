Трамп о разговорах с Байденом и Харрис: Они были слишком милыми

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были "слишком милыми" во время разговоров с ним после вероятного покушения. Об этом он сказал на предвыборном митинге в Мичигане 17 сентября, сообщает Европейская правда.

Трамп заявил, что "в известном смысле" не хотел бы, чтобы этот звонок состоялся.

"Он был так мил со мной вчера. В определенном смысле я хотел бы, чтобы звонок не был совершен, потому что я немного чувствую – он слишком добр" , – рассказал кандидат в американские президенты о своем разговоре с Байденом.

Также он поделился впечатлением от разговора со своей оппоненткой на выборах Харрис.

"То же с Камалой сегодня. Она не могла быть милее. Но дело в том, что мы должны иметь людей, которых уважает соперник" , - считает он.

Напомним, Трамп заявлял, что риторика Джо Байдена и вице-президента и его оппонентки на выборах Камалы Харрис стала причиной возможной попытки покушения на него.

Позже, комментируя разговор с Байденом, Трамп заявил, что он был "очень приятным".

Как известно, в кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он находится в безопасности.

Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, в прошлом имевший восемь арестов.