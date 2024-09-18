Трамп про розмови з Байденом і Гарріс: Вони були занадто милими

45-й президент США Дональд Трамп заявив, що чинний очільник Білого дому Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс були "занадто милими" під час розмов з ним після ймовірного замаху. Про це він сказав на передвиборчому мітингу в Мічигані 17 вересня, повідомляє Європейська правда.

Трамп заявив, що "у певному сенсі" не хотів би, щоб цей дзвінок відбувся.

"Він був такий милий зі мною вчора. У певному сенсі я хотів би, щоб дзвінок не був здійснений, тому що я трохи відчуваю – він занадто добрий" , – розповів кандидат у американські президенти про свою розмову з Байденом.

Також він поділився враженням від розмови зі своєю опоненткою на виборах Гарріс.

"Те саме з Камалою сьогодні. Вона не могла бути милішою. Але річ у тім, що ми повинні мати людей, яких поважає суперник" , – вважає він.

Нагадаємо, Трамп заявляв, що риторика Джо Байдена і віцепрезидентки та його опонентки на виборах Камали Гарріс стала причиною можливої спроби замаху на нього.

Пізніше, коментуючи розмову із Байденом, Трамп заявив, що вона була "дуже приємною".

Як відомо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів.