Экс-глава Днепропетровской ОВА вышел под залог 30 млн грн

По делу о злоупотреблениях на более 286 миллионов, связанных с ремонтом дорог в Днепропетровской области, за бывшего главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко внесли 30 миллионов гривен залога, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказали в комментарии журналистам пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис и спикер Специализированной антикоррупцинной прокуратуры САП Ольга Постолюк.

"За бывшего главу Днепропетровской ОГА внесли залог в определенном следственным судьей размере" , - сообщилаЧемерис.

Постолюк отметила, что сейчас решается вопрос об обжаловании решения суда, который избрал Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн. Как известно, прокуроры просили ареста с альтернативой внесения залога 40 млн.

12 сентября бывшему председателю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко объявили подозрение о возможной причастности к коррупционной схеме при ремонте дорог в области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн.