Ексголова Дніпропетровської ОВА вийшов під заставу 30 млн грн

У справі про зловживання на понад 286 мільйонів, пов'язані з ремонтом доріг у Дніпропетровській області, за колишнього голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка внесли 30 мільйонів гривень застави, повідомляє Українська правда.

Про це розповіли у коментарі журналістам речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис і речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП Ольга Постолюк.

"За колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли заставу у визначеному слідчим суддею розмірі" , - повідомила Чемерис.

Постолюк зазначила, що наразі вирішується питання щодо оскарження рішення суду, який обрав Резніченку запобіжний захід у вигляді застави в 30 млн. Як відомо, прокурори просили арешту з альтернативою внесення застави 40 млн.

12 вересня колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.