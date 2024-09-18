Шмыгаль: Комиссия Минобразования рассмотрит присвоение Фарион звания Герой Украины

Петицию с призывом посмертно присвоить бывшей преподавательнице университета "Львовская политехника" Ирине Фарион звания Герой Украины рассмотрят на заседании наградной комиссии Министерства образования и науки, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Денис Шмыгаль со ссылкой на сайт Кабмина.

"По информации МОН, ваша электронная петиция будет рассмотрена на заседании наградной комиссии указанного министерства" , — заявил чиновник.

Шмыгаль добавил, что согласно уставу выдвижение кандидатуры на присвоение такого звания осуществляется гласно по месту работы лица, представляемого к награждению, в трудовых коллективах предприятий, учреждений, организаций независимо от типа и формы собственности, а само ходатайство о присвоении звания поднимают перед соответствующим органом или организацией высшего уровня.

Как сообщалось, 4 сентября петиция на сайте Кабинета министров с призывом присвоить бывшему народному депутату от ВО "Свобода", преподавательнице университета "Львовская политехника", языковеду Ирине Фарион звание "Героя Украины" (посмертно) набрала необходимое количество голосов.