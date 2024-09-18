Шмигаль: Комісія Міносвіти розгляне присвоєння Фаріон звання Герой України

Петицію із закликом посмертно присвоїти колишній викладачці університету "Львівська політехніка" Ірині Фаріон звання Герой України розглянуть на засіданні нагородної комісії Міністерства освіти і науки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні прем'єр-міністра Денис Шмигаль із посиланням на сайт Кабміну.

"За інформацією МОН, вашу електронну петицію буде розглянуто на засіданні нагородної комісії зазначеного міністерства" , — заявив посадовець.

Шмигаль додав, що згідно зі статутом висування кандидатури на присвоєння такого звання здійснюється гласно за місцем роботи особи, яку представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від типу й форми власності, а саме клопотання про присвоєння звання порушують перед відповідним органом або організацією вищого рівня.

Як повiдомлялось, 4 вересня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом присвоїти колишньому народному депутату від ВО "Свобода", викладачці університету "Львівська політехніка", мовознавиці Ірині Фаріон звання "Героя України" (посмертно) набрала необхідну кількість голосів.