Литва планируется передать Украине помощь еще на 50 млн евро

Литва планирует предоставить Украине дополнительную помощь на сумму 40-50 миллионов евро до конца текущего года. На данный момент Вильнюс уже направил Киеву помощь на сумму 153 миллиона евро в 2024 году, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает LRT.

В рамках дальнейшей поддержки Литва намерена вложить 10 миллионов евро в производство ракетного беспилотного комплекса "Паляниця" на территории Украины, а также предоставить радары, оборудование для разминирования и системы ПВО малой дальности.

"Мы ищем на рынке системы ПВО малой дальности, которые можно будет купить и передать. В таком случае не будет необходимости отказываться от своих ресурсов" , - подчеркнул Касчюнас.

Основные принципы поддержки Украины, по его словам, включают минимальное использование литовских военных ресурсов с последующей компенсацией, учет будущих потребностей Украины и содействие развитию оборонной промышленности Литвы.

Одним из примеров этого сотрудничества является производство литовских дронов, которые проходят испытания на полигонах в Украине. По результатам тестов, пять из шести литовских компаний успешно прошли испытания и заключили контракты на поставку дронов в Украину.

Литва продолжает поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией и обязуется ежегодно выделять на военную помощь не менее 0,25% своего ВВП, что составляет около 190 миллионов евро. С начала полномасштабного вторжения Россия Литва предоставила Украине помощь, эквивалентную 2% своего ВВП.

Помощь Украине от Литвы

Литва активно поддерживает Украину в ее борьбе за независимость. Вильнюс предоставляет значительную военную помощь, включая оружие, боеприпасы и средства ПВО.

Кроме того, Литва оказывает гуманитарную помощь, принимая беженцев и предоставляя им временное убежище, а также направляя гуманитарные грузы с продуктами питания, медикаментами и одеждой.

Литва также участвует в восстановлении украинской инфраструктуры и обучении украинских военных.

Во время визита в Киев в августе премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что до конца осени Вильнюс планирует передать Украине более 5 тысяч дронов.

Ранее, в июне, Литва предоставила Украине 14 бронетранспортеров M113 в рамках коалиции по разминированию.