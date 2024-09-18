Рада вернется к переименованию населенных пунктов, но исключат некоторые названия

На согласительном совете главы фракций решили, что народные депутаты вернутся к рассмотрению постановления о переименовании населенных пунктов, но после того как проголосуют "все ресурсные законопроекты", нужны для бюджета. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук, сообщает Левый берег.

Но это будет другое постановление, а не то, которое сегодня провалили. Ее создадут без включения "около пяти населенных пунктов", переименование которых вызвало "большие вопросы" у находившихся в зале



"Это был комплексный проект, где было очень много сел, поселков, районов, и именно из-за этого не хватило голосов. Потому что кто-то против переименования. Мы приняли решение согласительным советом, что внесем новое постановление, где уберем этих пять проблемных городов, сел, поселков в отдельные постановления, и проголосуем" , – сказал он.

По этим пяти населенным пунктам проведут отдельные дискуссии, после чего зарегистрируют постановления с разными вариантами наименований.

Стефанчук добавил, что, прежде всего, нужно прислушаться к мнению общин, которые будут переименовывать.

Напомним, сегодня Верховная Рада не смогла принять постановление о переименовании более 300 населенных пунктов и районов - не хватило голосов. В связи с этим некоторые народные депутаты заблокировали трибуну, требуя провести согласительный совет и рассмотреть постановление еще раз.

Среди городов, которые хотели переименовать, и Червоноград, название которого хотят сменить Шептицким.