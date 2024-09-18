В Конгрессе США призвали одобрить экспорт сжиженного газа в Украину

Конгрессмены от Демократической партии США призвали президента страны Джо Байдена ускорить выдачу одобрений на экспорт сжиженного природного газа в Восточную Европу и, в частности, в Украину. Об этом говорится в письме, которое инициировала сопредседатель украинского конгрессового кокуса в Палате представителей, конгрессвумен-демократ Марси Каптур, сообщает Укринформ.

Кроме нее, обращение поддержали еще 11 ее однопартийцев в Палате представителей.

В письме Каптур призвало также Министерство энергетики США «определить приоритеты и ускорить пересмотр проектов, которые обеспечат поставку СПГ для Украины и других восточноевропейских союзников», ведь сейчас министерство возобновляет рассмотрение заявок для получения разрешения на экспорт СПГ в страны, не являющиеся участницами соглашения о зоне. свободной торговли с США».

"Мы должны убедиться, что новые договоренности об экспорте не повлияют на цены на энергоносители для американских потребителей и бизнеса. Однако общественные интересы также требуют учесть, насколько экспорт СПГ способствует геополитической стабильности и служит интересам нашей национальной безопасности.

Все более агрессивные действия России в отношении украинской инфраструктуры , включая электро- и газоснабжение, подчеркивают неотложную потребность в оказании помощи Украине в восстановлении и восстановлении, а также в диверсификации и обеспечении энергоресурсов" , - говорится в письме.

Авторы вспомнили о недавнем выделении Белым домом более 800 миллионов долларов на энергетические потребности в Украине и подчеркнули, что это жизненно важное финансирование, которое поможет "восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную войной, расширить производство электроэнергии, поощрить инвестиции частного сектора и защитить энергетическую инфраструктуру Украины".

"Не менее важно будет предоставление Украине возможности заменить поставки природного газа по окончании контракта с "Газпромом" в конце этого года. Мы считаем, что уменьшение зависимости Украины от российских энергоносителей укрепит энергетическую безопасность Украины и будет отвечать более широким стратегическим целям по уменьшению влияния России в регионе и уменьшению рычагов влияния, которые враждебные игроки, такие как Россия, оказывают на наших союзников" , - говорится в письме.

Авторы обращения утверждают, что любые задержки с дополнительными поставками СПГ в Украину и наших восточноевропейских союзников могут поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность и стабильность рынка в долгосрочной перспективе.