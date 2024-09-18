В Конгрессе США призвали одобрить экспорт сжиженного газа в Украину
Конгрессмены от Демократической партии США призвали президента страны Джо Байдена ускорить выдачу одобрений на экспорт сжиженного природного газа в Восточную Европу и, в частности, в Украину. Об этом говорится в письме, которое инициировала сопредседатель украинского конгрессового кокуса в Палате представителей, конгрессвумен-демократ Марси Каптур, сообщает Укринформ.
Кроме нее, обращение поддержали еще 11 ее однопартийцев в Палате представителей.
В письме Каптур призвало также Министерство энергетики США «определить приоритеты и ускорить пересмотр проектов, которые обеспечат поставку СПГ для Украины и других восточноевропейских союзников», ведь сейчас министерство возобновляет рассмотрение заявок для получения разрешения на экспорт СПГ в страны, не являющиеся участницами соглашения о зоне. свободной торговли с США».
"Мы должны убедиться, что новые договоренности об экспорте не повлияют на цены на энергоносители для американских потребителей и бизнеса. Однако общественные интересы также требуют учесть, насколько экспорт СПГ способствует геополитической стабильности и служит интересам нашей национальной безопасности.
Все более агрессивные действия России в отношении украинской инфраструктуры , включая электро- и газоснабжение, подчеркивают неотложную потребность в оказании помощи Украине в восстановлении и восстановлении, а также в диверсификации и обеспечении энергоресурсов", - говорится в письме.
Авторы вспомнили о недавнем выделении Белым домом более 800 миллионов долларов на энергетические потребности в Украине и подчеркнули, что это жизненно важное финансирование, которое поможет "восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную войной, расширить производство электроэнергии, поощрить инвестиции частного сектора и защитить энергетическую инфраструктуру Украины".
"Не менее важно будет предоставление Украине возможности заменить поставки природного газа по окончании контракта с "Газпромом" в конце этого года. Мы считаем, что уменьшение зависимости Украины от российских энергоносителей укрепит энергетическую безопасность Украины и будет отвечать более широким стратегическим целям по уменьшению влияния России в регионе и уменьшению рычагов влияния, которые враждебные игроки, такие как Россия, оказывают на наших союзников", - говорится в письме.
Авторы обращения утверждают, что любые задержки с дополнительными поставками СПГ в Украину и наших восточноевропейских союзников могут поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность и стабильность рынка в долгосрочной перспективе.
"Мы не должны посылать неоднозначные сигналы нашим союзникам, которые хотят навсегда избавиться от зависимости от Владимира Путина. Мы считаем, что Соединенные Штаты должны продемонстрировать свою преданность поддержке суверенитета и устойчивости Украины, определив приоритеты и ускорив рассмотрение проектов, которые будут поставлять СПГ в Украину и Восточную Европу", – отметили конгрессмены.