Нардеп Одарченко, подозреваемый в коррупции, мог бежать из Украины – ГПК

Вероятно, народный депутат Андрей Одарченко из "Слуги народа", обвиняемый во взяточничестве и вышедший под залог в ноябре прошлого года, уехал за границу, сообщает Левый берег.

Как пишет Центр противодействия коррупции, об этом сообщила прокурор САП во время судебного заседания. Вероятно, депутат покинул территорию Украины из-за Закарпатской области. Именно туда Одарченко уехал в первые дни полномасштабного вторжения России.

В сообщении ГПК говорится, что в Закарпатской области он наладил тесные отношения с тогдашним руководителем Закарпатской ОГА Виктором Никитой, недавно назначенным заместителем Ермака.

В связи с этим прокурор внесла ходатайство о взыскании залога и оглашении депутата в международный розыск.

Защита назвал эти ходатайства преждевременными и считает, что причины неявки Одарченко могут быть уважительными. Пока причины отсутствия нардепа им неизвестны.

Судья ВАКС заявил, что завтра, 19 сентября, в 8:00 будут рассматривать ходатайство о взыскании залога и международном розыске.

"Также судья Ногачевский инициировал повод Одарченко, которого сегодня должны были допросить. То есть дело двигалось в финал. Добавим, что Одарченко вчера и сегодня не было и в стенах Верховной Рады" , - отметили в ЦПК.

Ранее Одарченко вышел под залог в 15 млн грн и сдал загранпаспорта. Он также должен не отлучаться за пределы Украины без разрешения суда, прибывать в суд по первому требованию, сообщать суд об изменении своего места жительства и воздержаться от общения со свидетелями.

Дело Одарченко

В январе правоохранители завершили следствие по двум нардепам, которых поймали на взятках. Кроме Одарченко, речь шла о нардепе Лабазюке, который благодаря подкупу хотел "выбить" деньги на ремонт университета, в котором работает ректором.

В ноябре Высший антикоррупционный суд взял под стражу Одарченко, подозреваемого в попытке подкупа Мустафы Найема, главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Сам Одарченко отрицал попытку подкупа. По его словам, он лишь "помогал разобраться Найему в криптовалютах".

Позже "Слуга народа" исключила Одарченко из рядов партии.

В марте ВАКС продолжил обязанности Одарченко, но позволил ему снять электронный браслет и выезжать за пределы Киева.

А уже через месяц НАБУ передала в суд дело нардепа Одарченко, пытавшегося подкупить Найема биткоинами.