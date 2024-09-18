Контрнаступление россиян на Курщине остановлено - комендатура ВСУ
Контрнаступление российской армии на территории Курской области было остановлено. Об этом заявил представитель комендатуры ВСУ Алексей Дмитрашковский со ссылкой на AFP, сообщает Деловая столица.
"Они пытались атаковать с флангов, но их там остановили. Ситуация стабилизировалась и сегодня все под контролем", — сказал он.
При этом он признал "некоторые незначительные успехи" русской армии.
"Россияне зашли в один из населенных пунктов. Начали бои за другой населенный пункт, но на этом все", — сказал Дмитрашковский.
По его словам, на подконтрольных украинским военным территориям Курщины находятся несколько тысяч местных жителей.
"В некоторых населенных пунктах более 100 человек, больше 200, более 500", — сказал он.
Напомним, Силы обороны Украины приступили к военной операции на территории Курской области России 6 августа. Президент Владимир Зеленский 12 сентября подтвердил, что российские войска пошли в контрнаступление.