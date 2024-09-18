Контрнаступление россиян на Курщине остановлено - комендатура ВСУ

Контрнаступ російської армії на території Курської області було зупинено﻿. Про це заявив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський з посиланням на AFP, повідомляє Ділова столиця.

"Вони намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили. Ситуація стабілізувалася і сьогодні все під контролем" , — сказав він.

При цьому він визнав "деякі незначні успіхи" російської армії.

"Росіяни зайшли в один із населених пунктів. Почали бої за інший населений пункт, але на цьому все" , — сказав Дмитрашківський.

За його словами, на підконтрольних українським військовим територіях Курщини перебувають кілька тисяч місцевих жителів.

"У деяких населених пунктах більше 100 людей, більше 200, більше 500" , — сказав він.

Нагадаємо, Сили оборони України розпочали військову операцію на території Курської області Росії 6 серпня. Президент Володимир Зеленський 12 вересня підтвердив, що російські війська пішли в контрнаступ.