Контрнаступление россиян на Курщине остановлено - комендатура ВСУ
Контрнаступ російської армії на території Курської області було зупинено. Про це заявив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський з посиланням на AFP, повідомляє Ділова столиця.
"Вони намагалися атакувати з флангів, але їх там зупинили. Ситуація стабілізувалася і сьогодні все під контролем", — сказав він.
При цьому він визнав "деякі незначні успіхи" російської армії.
"Росіяни зайшли в один із населених пунктів. Почали бої за інший населений пункт, але на цьому все", — сказав Дмитрашківський.
За його словами, на підконтрольних українським військовим територіях Курщини перебувають кілька тисяч місцевих жителів.
"У деяких населених пунктах більше 100 людей, більше 200, більше 500", — сказав він.
Нагадаємо, Сили оборони України розпочали військову операцію на території Курської області Росії 6 серпня. Президент Володимир Зеленський 12 вересня підтвердив, що російські війська пішли в контрнаступ.