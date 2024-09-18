У экс-омбудсмена Денисовой нашли признаки незаконного обогащения
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило у бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования на более 42 млн грн. Нацполиция начала уголовные производства. Со ссылкой на данные НАПК, сообщает Украинская правда.
Ведомство не называет фамилию подозреваемой, но по обстоятельствам дела можно понять, что речь идет о Денисовой.
Агентство провело полные проверки деклараций за 2022 и 2023 годы и установило в действиях бывшей уполномоченной Верховной Рады по правам человека, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования на более 32,4 млн грн.
По результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на более 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн – не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы полученные взаймы от третьего лица. В декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн грн.
Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает ее законные доходы на 9,9 млн грн.
Напомним, Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена 31 мая 2022 года.
Ранее народные депутаты собрали подписи о выражении недоверия Людмиле Денисовой. Это произошло на фоне скандала, когда омбудсмена упрекнули за ее сообщения о половых преступлениях, совершенных российскими оккупантами против украинцев во время войны.
"Половые преступления во время войны – это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе "скандальной хроники", - написала группа украинских журналисток в открытом обращении к Денисовой.