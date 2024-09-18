Швейцария предоставит Украине почти $70 млн на цифровизацию

Швейцария предоставит Украине 58,7 миллиона швейцарских франков (69,4 млн долларов) на цифровизацию. Об этом заявил руководитель Минцифры Михаил Федоров, сообщает Левый берег.

"Встретился с Феликсом Бауманном, Послом Швейцарии в Украине. Главный результат встречи - подписание меморандума на 58,7 млн франков со Швейцарским агентством развития и сотрудничества (SDC)" , - написал министр в телеграмме.

Средства будут выделяться в течение 2024-2028 годов, их используют на цифровизацию и развитие регионов Украины, а проекты будут реализовываться в рамках программы EGAP, выполняемой Фондом "Восточная Европа".

"В фокусе - цифровизация услуг здравоохранения, электронный нотариат, образование, гуманитарное разминирование, а также продолжаем перезапуск Государственной службы статистики. Часть средств будет направлена на поддержку прифронтовых регионов, важно обеспечить доступ к государственным услугам в каждой общине" , - отметил Федоров.

Он добавил, что при поддержке правительства Швейцарии только в 2024 году запустили брак онлайн и пилот Мрії для 40 школ, начали тестировать Дію для госслужащих. Также провели очередной международный Дія.Summit в Цюрихе, где подписали Меморандум об открытии Govtech-центра вместе со Всемирным экономическим форумом.

Швейцария поддерживает цифровизацию с 2015 года через программу EGAP. За все время партнеры выделили более 30 млн. франков.