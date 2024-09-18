Украина может получить от Франции модернизированные истребители Mirage-2000

Франция модернизирует часть истребителей Mirage 2000-5. Ранее эти самолеты обещали передать Украине.﻿ Со ссылкой на SudOuest, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Часть Mirage 2000-5, которую Франция намерена доставить в Украину, "трансформируют" в Казо (французская авиабаза - ред.). Это сделают для того, чтобы предоставить им возможности стрельбы по наземным целям" , - говорится в сообщении.

Однако конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но вероятно речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), ранее уже поставленным Украине.

Такая модернизация свидетельствует о том, что Mirage-2000-5 отойдет от традиционной роли перехватчика. Ведь при их создании не была предусмотрена возможность применения боеприпасов воздух-земля.

Напомни, в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000 в рамках оборонной помощи. Однако он не раскрыл детали инициативы.

Впоследствии в Воздушных силах Украины отреагировали на слова Макрона и отметили, что самолеты Mirage 2000 смогут эффективно выполнять боевые задачи.