Украинцы стали больше тратить на лекарства - исследование

Объем украинского рынка лекарственных средств в денежном выражении вырос до $4 млрд по итогам 2023 года, с $3,6 млрд в предыдущем году, но все еще отстает от показателей довоенного 2021 года ($5 млрд). Об этом говорится в исследовании "Фармацевтическая отрасль Украины 2023" от фармкомпании "Дарница" и маркетингового агентства Top Lead, сообщает Лига.Бизнес.

"Подавляющую долю рынка как в денежном, так и в натуральном выражении составляет аптечный (розничный) сегмент. Госпитальный сегмент составляет всего около 11%, ведь зависит от государственного финансирования, которое достаточно ограничено" , — говорится в исследовании.

За 2023 год объем аптечных продаж в денежном выражении вырос на 9,4% по сравнению с прошлым годом до $3,6 млрд, в основном из-за подорожания лекарств, указывают авторы исследования. В натуральном выражении продажи лекарств незначительно выросли: с 845 млн упаковок в 2022 до 849 млн в 2023 году. В 2020 было продано 1,06 млрд упаковок лекарств в Украине.

Объем уплаченных налогов фармпроизводителями в долларовом эквиваленте после полномасштабного вторжение снижается. Но в национальной валюте объем уплаченных налогов за 2023 года уже превысил показатель 2021 года. За прошлый год фармкомпании заплатили в госбюджет $144 млн налогов ($184 млн в довоенном 2021 году). Налоговые поступления от оптовой и розничной продажи лекарств составили $424 млн в 2023 году.

Экспорт лекарств из Украины вырос на 17,2% за прошлый год до $279 млн. Основной покупатель — Узбекистан ($56 млн).

Импорт вырос на 12% в годовом выражении до $2,1 млрд. Крупнейшие поставщики — Германия, Индия и Франция.