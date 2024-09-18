Латвия, Польша и Румыния сделали совместное заявление о ротации ПВО НАТО

Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали общее письмо к союзникам, в котором отмечается необходимость немедленного внедрения модели ротации ПВО НАТО, а также усиление деятельности НАТО по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге альянса. Об этом пишет Delfi со ссылкой на Минобороны Латвии, сообщает Европейская правда.

В среду министр обороны Латвии Андрис Спрудс на встрече министров обороны Бухарестской девятки призвал союзников найти немедленные коллективные решения по укреплению воздушного пространства НАТО.

В инициированной Латвией встрече участвовали представители Румынии, Польши и Литвы, чтобы обсудить недавние нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками, а также шаги на уровне государств и альянса, которые необходимо предпринять для укрепления воздушного пространства НАТО. Министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо союзникам.

Как заявили в Министерстве обороны, российская агрессия продолжает создавать риски и угрозы для стран НАТО, включая нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками. За последний месяц инциденты с участием российских дронов произошли не только в Латвии, но и в Румынии и Польше. Это новая реальность, которую нельзя оставлять без внимания и ответа, подчеркнул Спрудс.

Министры считают, что страны НАТО должны укреплять свою способность выявлять, идентифицировать и нейтрализовать низкие и медленно летающие объекты, а ротацию ПВО следует ввести немедленно.

В совместном заявлении министры "Бухарестской девятки" осудили войну России против Украины. Министры также решительно осудили Россию за неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО в Латвии, Румынии, Польше и других странах альянса.

"Бухарестская девятка" – платформа для обсуждения вопросов безопасности, в которой принимают участие Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар заявил, что страны "Бухарестской девятки" "глубоко озабочены" неоднократными проникновениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, добавив, что в таких ситуациях необходим "решительный" ответ.