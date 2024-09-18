Глава МИД Словакии сказал, почему против вступления Украины в НАТО

Словакия опасается возможного членства Украины в НАТО. Это якобы может привести к новым конфликтам, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Со ссылкой на Pravda.sk, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Глава словацкого МИД после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой рассказал журналистам, что конфликт России и Украины "не может быть решен военным путем", поэтому Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения.

Также он добавил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах насчет вступления в НАТО.

"Членство в НАТО приведет к новым конфликтам, но мы уважаем право Украины выбирать, куда ей идти" , - отметил Бланар.

В свою очередь Сибига выразил уверенность в том, что членство Украины в НАТО отвечает интересам как Киева, так и Братиславы, поскольку это станет гарантией стабильности.