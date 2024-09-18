Ядерные регуляторы Украины и Норвегии начали реализацию двух совместных проектов

Ядерные регуляторы Украины и Норвегии начали реализацию двух новых совместных проектов.﻿ Со ссылкой на Государственную инспекцию по ядерному регулированию Украины, сообщает Новое время.

Первый проект назвали NORM. Он стал совместной работой над регламентом безопасного обращения с неядерными природными радиоактивными материалами.

В ведомстве отметили, что этот комплексный проект охватывает широкий спектр аспектов, направленных на анализ промышленных предприятий, которые генерируют неядерные природные радиоактивные материалы, проведение анализа имеющихся недостатков в этой сфере в Украине.

Результатом реализации этого проекта должна стать разработка четырех нормативно правовых документов, которые будут применяться в нашем государстве.

Второй проект — ARGOS — предусматривает передачу соответствующего программного обеспечения и проведение обучения украинских специалистов с целью усиления системы аварийной готовности и реагирования на радиационные аварии.

Этот проект находится на стадии реализации: продолжаются обучение и настройка программного обеспечения.