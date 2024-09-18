Ядерные регуляторы Украины и Норвегии начали реализацию двух совместных проектов
Ядерные регуляторы Украины и Норвегии начали реализацию двух новых совместных проектов. Со ссылкой на Государственную инспекцию по ядерному регулированию Украины, сообщает Новое время.
Первый проект назвали NORM. Он стал совместной работой над регламентом безопасного обращения с неядерными природными радиоактивными материалами.
В ведомстве отметили, что этот комплексный проект охватывает широкий спектр аспектов, направленных на анализ промышленных предприятий, которые генерируют неядерные природные радиоактивные материалы, проведение анализа имеющихся недостатков в этой сфере в Украине.
Результатом реализации этого проекта должна стать разработка четырех нормативно правовых документов, которые будут применяться в нашем государстве.
Второй проект — ARGOS — предусматривает передачу соответствующего программного обеспечения и проведение обучения украинских специалистов с целью усиления системы аварийной готовности и реагирования на радиационные аварии.
Этот проект находится на стадии реализации: продолжаются обучение и настройка программного обеспечения.