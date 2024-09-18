Ядерні регулятори України та Норвегії розпочали реалізацію двох спільних проектів

Ядерні регулятори України та Норвегії розпочали реалізацію двох нових спільних проєктів.﻿ З посиланням на Державну інспекцію з ядерного регулювання України, повідомляє Новое время.

Перший проєкт назвали NORM. Він став спільною роботою над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами.

У відомстві зазначили, що цей комплексний проєкт охоплює широкий спектр аспектів, спрямованих на аналіз промислових підприємств, які генерують неядерні природні радіоактивні матеріали, проведення аналізу наявних недоліків у цій сфері в Україні.

Результатом реалізації цього проєкту має стати розробка чотирьох нормативно-правових документів, які застосовуватимуться в нашій державі.

Другий проєкт — ARGOS — передбачає передачу відповідного програмного забезпечення та проведення навчання українських фахівців з метою посилення системи аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії.

Цей проєкт перебуває на стадії реалізації: тривають навчання та налаштування програмного забезпечення.