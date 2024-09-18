Оккупанты нанесли авиаудар по Сумам, ОВА предупреждает о перебоях со светом
В результате ударов российских войск по объектам инфраструктуры в Сумах возможны перебои с электроэнергией. Об этом сообщает Сумская ОВА.
«Враг продолжает террор мирного населения Сумщины, нанося удары по объектам критической инфраструктуры области. Сегодня, 18 сентября, россияне в очередной раз нанесли авиационный удар по областному центру», - говорится в сообщении.
В связи с этим возможны перебои с электроэнергией.
Аварийно-спасательные службы работают над ликвидацией последствий атаки противника, отметили в ОВА.