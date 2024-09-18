Окупанти завдали авіаудару по Сумах, ОВА попереджає про перебої зі світлом
Унаслідок ударів російських військ по об’єктах інфраструктури у Сумах можливі перебої з електроенергією. Про це повідомляє Сумська ОВА.
«Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, завдаючи ударів по об'єктах критичної інфраструктури області. Сьогодні, 18 вересня, росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру», - йдеться в повідомленні.
У зв’язку з цим можливі перебої з електроенергією.
Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, зазначили в ОВА.