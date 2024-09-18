Окупанти завдали авіаудару по Сумах, ОВА попереджає про перебої зі світлом

Унаслідок ударів російських військ по об’єктах інфраструктури у Сумах можливі перебої з електроенергією.﻿ Про це повідомляє﻿ Сумська ОВА.

«Ворог продовжує терор мирного населення Сумщини, завдаючи ударів по об'єктах критичної інфраструктури області. Сьогодні, 18 вересня, росіяни вкотре здійснили авіаційний удар по обласному центру» , - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим можливі перебої з електроенергією.

Аварійно-рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, зазначили в ОВА.