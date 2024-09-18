Генштаб: Силы обороны ликвидировали более 300 оккупантов под Покровском

С начала суток Силы обороны Украины уничтожили и повредили на Покровском направлении 8 танков, потери российских окупантов составляют более 300 человек убитыми и ранеными﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 18 сентября, сообщает Деловая столица.

Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновений. Более 50% от общего числа боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 532 дрона-камикадзе и произвели почти 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники остановили все 15 вражеских атак.

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отражали три наступательных действия оккупационных войск в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. В настоящее время одно боевое столкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой горы. Силы обороны остановили все четыре атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 12 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз атаковал в районах Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Николаевки, Красного Яра, Воздвиженки, Миролюбовки и Мариновки. Наши защитники отразили 37 штурмов, еще два боестолкновения продолжаются. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 310 окупантов, из них 120 — безвозвратно. Также уничтожены три танка, три боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники. Еще пять танков, одна ББМ, две артиллерийские системы и 15 автомобилей были повреждены.

На Кураховском направлении враг предпринял 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Первого, Украинского, Цукуриного, Дального, Георгиевки и Константиновки. Тридцать восемь боестолкновений завершено, еще два — до сих пор продолжаются. На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 70 человек. Также уничтожен один танк и боевая бронированная машина.

На Времовском направлении противник шесть раз атаковал наши подразделения возле Екатериновки и Богоявления. Сейчас еще продолжаются четыре атаки окупантов.

В других направлениях — без особых изменений.