Ситуация на фронте: утренняя сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки на 12 направлениях произошло 187 боевых столкновений, самыми горячими из которых остаются Покровское и Кураховское. В Курской области РФ, где продолжается военная операция, российская авиация сбросила 39 КАБов на свои населенные пункты, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался дважды штурмовать в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. Также по жилым районам и гражданской инфраструктуре Волчанска авиация противника нанесла удары КАБами. Кроме этого, оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами и баллистическими ракетами город Харьков, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Новосадового и Белогоровки.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра, Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дачного, Нелиповки, Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Красный Яр, Гродовка, Новогродовка, Мариновка, Миролюбовка и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Цукурино, Украинского, Дального, и Желанного Первого.

На Времовском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Катериновки, Богоявленки, Сладкого и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Малой Токмачки и Новоданиловки.

Также пять раз враг безуспешно атаковал наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли девятнадцать авиударов тридцатью девятью КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.