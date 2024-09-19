Россияне ударили по Сумской области: есть погибшие и раненые

Два человека погибли и два получили ранения в результате российских обстрелов Сумской области ночью и утром 19 сентября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА в Telegram.

"Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов.

Краснопольская община: враг ударил из РСЗО (10 взрывов), артиллерии. В результате артобстрела ранены 2 гражданских лица, 2 гражданских лица погибли".

Также россияне обстреливали Сумскую, Бездрицкую, Николаевскую, Юнаковскую, Белопольскую, Великописаревскую, Новослободскую и Эсманьскую общины.

Атаковали захватчики мирные населенные пункты КАБами и FPV дронами, били из минометов.