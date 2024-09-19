Росіяни вдарили по Сумській області: є загиблі та поранені
Дві людини загинули та дві дістали поранення внаслідок російських обстрілів Сумської області вночі та вранці 19 вересня, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Сумська ОВА у Telegram.
"Вночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів.
Краснопільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (10 вибухів), артилерії. Внаслідок артобстрілу поранені 2 цивільні особи, 2 цивільні особи загинули".
Також росіяни обстрілювали Сумську, Бездрицьку, Миколаївську, Юнаківську, Білопільську, Великописарівську, Новослобідську та Есманьську громади.
Атакували загарбники мирні населені пункти КАБами та FPV дронами, били з мінометів.