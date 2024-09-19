ФБР: Иранские хакеры прислали краденую информацию от Трампа в штаб Байдена

Иранские хакеры украли информацию у сотрудников избирательного штаба Дональда Трампа и прислали ее сотрудникам штаба действующего американского президента Джо Байдена. Об этом заявили Федеральное бюро расследований и разведывательные службы США, сообщает Европейская правда.

Как отметили спецслужбы, электронные письма были отправлены в июне и июле лицам, "связанным с кампанией Байдена" и "содержали отрывок, взятый из похищенных непубличных материалов из кампании бывшего президента Трампа".

По имеющимся у спецслужб данным, никто из сотрудников штаба Байдена не ответил на эти письма.

Все это происходило в июне и июле этого года, до того, как Байден снял свою кандидатуру на выборах, и на его место заступила вице-президент Камала Харрис.

В заявлении также отметили, что с июня иранцы присылали ворованную у штаба Трампа информацию американской прессе.

Пресс-секретарь кампании Харрис Морган Финкельштейн заявил, что кампания "сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами с тех пор, как нам стало известно" об информации, которую присылали сотрудникам кампании Байдена.

Накануне сообщалось, что ФБР США предупредило избирательные комиссии быть начеку после того, как представители нескольких избирательных органов в разных уголках страны получили письма с угрозами.