CNN: Израиль предупредил США о подготовке операции в Ливане, но без подробностей

Израиль предупредил США о подготовке операции в Ливане. Но Тель-Авив не раскрыл подробности того, что было запланировано.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечает издание, официальные лица Израиля сообщили США, что страна собирается провести операцию в Ливане во вторник, 17 сентября, но не предоставили никаких подробностей. По словам трех источников, знакомых с этим вопросом, операцию обсуждали, в частности, во время телефонного разговора между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Израиля Йоавом Галантом утром 17 сентября.

Это означает, что американские чиновники находились в неведении, пока через некоторое время не появились сообщения о сотнях взорвавшихся пейджеров. Это произошло, когда госсекретарь США Энтони Блинкен летел из Вашингтона в Каир.

CNN добавляет, что это не первый случай, когда Израиль предпринимает "провокационные действия" в тот момент, когда Блинкен находится на Ближнем Востоке. Но это событие вызвало беспокойство по поводу эскалации, которой США пытаются избежать.

Блинкен позже заявил, что США не знали об "этих инцидентах" и не были причастны к ним.

Американский чиновник рассказал CNN, что США по секретным каналам передали Ирану, что не принимали участие в операции, поэтому Тегерану не стоит идти на эскалацию.

Взрывы в Ливане

Напомним, 17 сентября в Ливане раздался ряд взрывов. Как известно, массово сдетонировали пейджеры, которыми пользовались боевики "Хезболла" для связи. В результате взрывов были ранены 2800 человек, по меньшей мере 12 человек погибли.

На следующий день, 18 сентября, в Ливане была вторая волна взрывов. В сети писали, что взрывы слышали в разных локациях, в том числе в Бейруте. По данным СМИ, на этот раз сдетонировали рации боевиков "Хезболла". В Ливане заявили, что погибли 14 человек, более 450 получили ранения.

В Израиле публично не комментируют ситуацию и не признают причастность к взрывам.