ЕС ожидает от Украины перезагрузки наблюдательного совета "Укрэнерго" – посол

Посол Евросоюза Катарина Матернова рассказала о переговорах с Украиной по ситуации с "Укрэнерго" п﻿осле политически мотивированной отставки председателя правления компании Кудрицкого, сообщает Европейская правда.

Матерова отметила, что после отставки Кудрицкого вместе с бизнес-омбудсменом, коллегами из ЕБРР и Всемирного банка подписала письмо о необходимости соблюдать правила корпоративного управления как условия продолжения финансирования.

"Сейчас идут очень хорошие дискуссии с первым вице-премьером и ее командой, а также с Минэнергетики. Не вдаваясь в детали, могу заверить: похоже, у нас есть прочная основа, чтобы договориться о перезагрузке наблюдательного совета" , – сказала посол.

Ее спросили, правильно ли понимание, что ЕС теперь ожидает от Украины перезапуска наблюдательного совета компании.

Матернова ответила утвердительно, конкретизировав, что речь идет об уже свободных вакансиях трех членов и в перспективе – четвертого, срок полномочий которого завершается в начале декабря.