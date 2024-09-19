Россия хочет к середине октября вытеснить ВСУ из Курской области - источники

Россия сосредоточила в Курской области 37 тысяч солдат. Российские власти поставили задачу вражеским войскам к середине октября вытеснить ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в материале "Мирный план и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский".

По данным РБК-Украина, кремлевский режим хотел собрать для контрнаступления в Курской области группировку войск в соотношении 5 к 1. Сейчас, вероятно, эта пропорция еще не достигнута.

Проинформированные источники утверждают, что в настоящее время в Курской области Россия сконцентрировала около 37 тысяч войск. С 10 на 11 сентября они приступили к контрнаступательной операции, чтобы оттеснить украинские войска.

Один из собеседников издания в Силах обороны говорит, что российские военные получили задачу до 15 октября вытеснить украинские силы со всей Курской области, а до 30 октября - создать так называемую буферную зону на территории приграничных областей, граничащих с Россией.

Учитывая, что наш Генштаб проинформирован о замыслах противника и готовится противодействовать им, эти планы могут остаться только на бумаге.

"По крайней мере, еще месяц назад некоторые собеседники издания в военном руководстве давали более пессимистичные прогнозы относительно способности Украины удержать занятую часть Курской области, чем то, что оказалось на самом деле", - говорится в материале.

Бои в Курской области

С 6 августа Силы обороны проводят наступательную операцию в Курской области. Украина контролирует более 100 населенных пунктов и создала военную комендатуру.

Однако на днях стало известно, что Россия начала свое собственное наступление в Курской области, чтобы выбить с позиций ВСУ. Как отмечает британская разведка, россияне пока не добились значительных успехов.

Президент Владимира Зеленского, комментируя контратаку противника, заявил, что операция в Курской области идет по плану.