Украина получит от ЕС 160 млн евро на поддержку энергосистемы накануне зимы

Евросоюз предоставляет 160 млн евро, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме. Об этом объявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

"Мы предоставим дополнительную сумму объемом около 160 млн евро на эту зиму, которая будет включать 60 млн евро гуманитарной помощи – например, на обустройство пунктов обогрева, обогреватели, и около 100 млн евро на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников. И эта сумма – 100 млн – предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов" , – объявила фон дер Ляйен.

"Это абсолютно справедливо, чтобы Россия заплатила за разрушенное" , – добавила она.

Фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабной войны ЕС предоставил на энергетическую поддержку Украины около 2 млрд евро – и это минимальная оценка, поскольку не учитывает стоимости всего оборудования, предоставленного физически.

Среди прочего, Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС.

Тем временем посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что для поддержки побитой обстрелами украинской энергосистемы этой зимой ЕС планирует увеличить экспорт электроэнергии в Украину, а также готовит поставки энергооборудования.