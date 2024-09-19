AIE: Предстоящая зима станет самым серьезным испытанием для Украины

Международное энергетическое агентство (AIE) предупреждает, что предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента начала российского вторжения, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает TF1 Info и The Guardian.

По словам генерального директора AIE Фатиха Бироля, украинская энергосистема, пережившая две предыдущие зимы, столкнется с крупнейшими вызовами в сфере энергетической безопасности.

"Энергетическая система Украины пережила две последние зимы... Но эта зима станет для нее самым суровым испытанием. Ситуация сейчас представляет собой одну из самых острых проблем энергетической безопасности в мире", - заявил он.

Агентство также выразило обеспокоенность ситуацией в Молдове, где прекращение транзита российского газа через Украину, запланированное на конец 2024 года, создает значительные риски для энергетической безопасности.

AIE также предложило десять мер для восстановления украинской энергетической инфраструктуры. Однако не уточняется, какие именно.

В докладе AIE говорится, что в 2022 и 2023 годах "около половины генерирующих мощностей Украины были заняты российскими войсками, уничтожены или повреждены, а примерно половина крупных сетевых подстанций была повреждена ракетами и беспилотниками".

Поскольку Украина потеряла более двух третей своих мощностей по производству электроэнергии после российского вторжения, в докладе предупреждается о "зияющем разрыве между доступным электроснабжением и пиковым спросом". Авторы доклада призвали европейские страны ускорить поставки оборудования и деталей для восстановления поврежденных объектов и призвали принять меры по их защите от беспилотников.

Атаки на энергетику Украины

Во время вторжения Россия выпустила сотни ракет и беспилотников по украинским объектам производства, передачи и распределения электроэнергии. Первая крупная волна атак произошла осенью и зимой 2022 года, спустя несколько месяцев после начала полномасштабной войны. Удары продолжались на протяжении всего конфликта, но с марта Россия заметно усилила свои атаки.

Каждая новая волна оставляла украинские города без электричества на несколько часов на протяжении нескольких недель.

Согласно докладу ООН, этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.