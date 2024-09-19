Нацбанк опять не тронул учетную ставку. К чему это приведет

Сегодня, в четверг 19 сентября, состоялось шестое в этом году заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение оставить учетную ставку НБУ неизменной на уровне 13% годовых.

Об этом на пресс-конференции руководства НБУ объявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Ставка 13% действует с 14 июня 2024 года.

По мнению руководства Нацбанка, это решение будет способствовать постепенному возвращению инфляции к цели 5% в последующие годы и поддержит устойчивость валютного рынка.

Отмечается, что в августе потребительская инфляция выросла до 7,5%. Рост потребительских цен обусловлен влияним урожаев этого года, которые хуже прошлогодних, увеличением расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда, а также ослаблением гривны в предыдущие месяцы.

В то же время в НБУ считают, что в следующем году инфляция замедлится.

Именно учитывая баланс рисков и необходимость возвращения инфляции к целевому показателю 5% в течение последующих лет и обеспечения стабильности валютного рынка правление НБУ и приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 13%.

В то же время правление НБУ приняло решение по модификации параметров других инструментов и операций монетарной политики. С 20 сентября 2024 года снижаются ставки по трехмесячным депозитным сертификатам с 16 до 15,5%.

Кроме того, ставка по кредитам рефинансирования снижается с 17 до 16%, а максимальный срок таких кредитов ограничивается 14 днями. Кроме того, с 11 октября 2024 года НБУ повышает нормативы обязательного резервирования на 5 п.п.(кроме нормативов для срочных вкладов физлиц в гривне сроком 93 календарных дня и более). С этой же даты НБУ увеличит до 60% часть обязательных резервов, которую банки могут покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.

К чему это приведет

Снижая ставку по трехмесячным депосертификатам, Нацбанк стимулирует банки и дальше снижать процентные ставки по депозитам для населения. Если вспомнить, что в первом чтении принято решение об увеличении военного сбора (в т.ч. и по процентам от депозитов) с 1,5% до 5%, это означает, что вклады в национальной валюте становятся невыгодными. Всех мягко стимулируют перевкладываться в облигации госзайма, по которым сейчас нет ни налогов, ни военного сбора.