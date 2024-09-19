Нацбанк знову не змінив облікову ставку. До чого це призведе

Сьогодні, у четвер 19 вересня, відбулося шосте цього року засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення залишити облікову ставку НБУ незмінною на рівні 13% річних.

Про це на пресконференції керівництва НБУ оголосив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Ставка 13% діє з 14 червня 2024 року.

На думку керівництва Нацбанку, це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до мети 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

Зазначається, що у серпні споживча інфляція зросла до 7,5%. Зростання споживчих цін зумовлене впливом цьогорічних врожаїв, які гірші за тогорічні, збільшенням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці, а також ослабленням гривні в попередні місяці.

Водночас у НБУ вважають, що наступного року інфляція сповільниться.

Саме з огляду на баланс ризиків та необхідність повернення інфляції до цільового показника 5% протягом наступних років та забезпечення стабільності валютного ринку правління НБУ та ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Водночас правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики. З 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами з 16 до 15,5%.

Крім того, ставка за кредитами рефінансування знижується з 17% до 16%, а максимальний термін таких кредитів обмежується 14 днями. Крім того, з 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов'язкового резервування на 5 п.п. (крім нормативів для строкових вкладів фізосіб у гривні строком на 93 календарні дні та більше). З цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частину обов'язкових резервів, які банки можуть покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

До чого це призведе

Знижуючи ставку за тримісячними депосертифікатами, Нацбанк стимулює банки й надалі знижувати відсоткові ставки за депозитами для населення. Якщо пригадати, що у першому читанні прийнято рішення про збільшення військового збору (в т.ч. і за відсотками від депозитів) з 1,5% до 5%, це означає, що вклади у національній валюті стають невигідними. Усіх м'яко стимулюють перевкладатися в облігації держпозики, за якими нині немає ні податків, ні військового збору.