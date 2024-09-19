Объявленный в розыск нардеп Дмитрук рассказал, как бежал из Украины

Объявленный в розыск нардеп-беглец Артем Дмитрук рассказал на канале одесского юриста Тараса Никифорчука, как ему удалось покинуть Украину и заявил, что сбежал из-за того, что его хотели "ликвидировать", сообщает Украинская правда.

"Была уже пиковая ситуация, когда преследование за мной и моей семьей набрало максимальные обороты, меня просто хотели ликвидировать, указание было дано из Офиса президента, за мной уже долгое время, несколько месяцев следили спецслужбы Украины, и организованные преступные группы, это подтвердили, собственно, они сами. Это было все абсолютно незаконным... Я это видел и знал".

По его словам, он принял решение бежать 20 августа, когда парламент принимал закон о запрете УПЦ МП.

Он сообщил, что сначала в Молдову отправил свою семью. А 23 августа сам выехал из Киева в Одесскую область, в чем Дмитруку способствовал водитель его товарища.

Нардеп рассказал, что из Одесской области пошел в сторону Молдовы, где 24 августа добрался до первого отделения полиции рядом с пунктом пропуска

"Паланка". "Мне пришлось ножками с портфельчиком долго-долго идти, чтобы дойти до этого участка Молдовы" , - сказал он.

"Пришел туда, абсолютно выполнил все свои гражданские обязанности, заполнил необходимые документы, анкеты, после чего получил специальный документ, который давал мне разрешение покинуть территорию Молдовы. И начал свое движение дальше" , - сообщил Дмитрук.

Нардеп не сообщил, как именно он пересек украинскую границу, и кто ему в этом помогал.

Он заявил, что выехал из Украины "временно и вынужденно", а также сказал, что его права и полномочия не должны были ограничивать в период военного или чрезвычайного положения в соответствии с законом "О статусе народного депутата".

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